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19 ноября, 03:53

В Белом доме опровергли договорённость по заложникам между Израилем и ХАМАС

Белый дом: Договорённость по освобождению заложников в Газе пока не достигнута

Соглашение между США, Израилем и ХАМАС о пятидневной паузе в военных действиях и об освобождении заложников пока не заключено. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

"Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", — прокомментировала она в соцсети Х материал The Washington Post о том, что договорённость достигнута.

Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам

Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. В случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников, а ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House

Лариса Сафронова
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