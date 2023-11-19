В Белом доме опровергли договорённость по заложникам между Израилем и ХАМАС
Белый дом: Договорённость по освобождению заложников в Газе пока не достигнута
Соглашение между США, Израилем и ХАМАС о пятидневной паузе в военных действиях и об освобождении заложников пока не заключено. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.
"Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", — прокомментировала она в соцсети Х материал The Washington Post о том, что договорённость достигнута.
Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. В случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников, а ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House