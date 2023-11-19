В Белом доме опровергли договорённость по заложникам между Израилем и ХАМАС

Соглашение между США, Израилем и ХАМАС о пятидневной паузе в военных действиях и об освобождении заложников пока не заключено. Об этом заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

"Мы пока не достигли соглашения, но продолжаем усердно трудиться над заключением сделки", — прокомментировала она в соцсети Х материал The Washington Post о том, что договорённость достигнута.