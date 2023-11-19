Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 ноября 2023, 10:45

Арабские страны не будут "наводить порядок за Израилем" в Газе после войны, заявили в Иордании

Глава МИД Иордании: Арабские страны не будут вводить войска в Газу после войны

Арабские страны не станут направлять свои войска в сектор Газа после окончания войны, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

"Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Иордании добавил, что арабские страны не собираются становиться врагами палестинцев.

Россия уличила членов СБ ООН в трусости из-за позиции по Газе
Россия уличила членов СБ ООН в трусости из-за позиции по Газе

Тем временем, по данным Bloomberg, США и Европа продвигают идею ввода в сектор Газа международных миротворческих сил после окончания войны. Авторы идеи предлагают взять за образец миссии на Гаити или в Сомали.

BannerImage

Getty Images / Abed Rahim Khatib / Anadolu

Матвей Константинов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Иордания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar