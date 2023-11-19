Арабские страны не будут "наводить порядок за Израилем" в Газе после войны, заявили в Иордании
Глава МИД Иордании: Арабские страны не будут вводить войска в Газу после войны
Арабские страны не станут направлять свои войска в сектор Газа после окончания войны, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
"Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет", — сказал он.
Глава внешнеполитического ведомства Иордании добавил, что арабские страны не собираются становиться врагами палестинцев.
Тем временем, по данным Bloomberg, США и Европа продвигают идею ввода в сектор Газа международных миротворческих сил после окончания войны. Авторы идеи предлагают взять за образец миссии на Гаити или в Сомали.
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