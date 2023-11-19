Арабские страны не будут "наводить порядок за Израилем" в Газе после войны, заявили в Иордании

Арабские страны не станут направлять свои войска в сектор Газа после окончания войны, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

"Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Иордании добавил, что арабские страны не собираются становиться врагами палестинцев.