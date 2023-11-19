Мошенники потерпели неудачу, пытаясь развести бдительную дочь основателя "Ералаша"

Телефонные мошенники хотели развести на деньги дочь основателя "Ералаша" Александра Хмелика. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленники вышли на 74-летнюю детскую писательницу и киносценаристку Наталью Строилову. Ей позвонил мужчина с неизвестного номера, представился капитаном полиции и хотел провернуть уже отлаженную аферу, однако недооценил, с кем имеет дело.

"Сотрудник" начал рассказывать москвичке, как сильно их лжеполицейскому отделению необходима помощь в поимке опасного преступника, и только обмолвился о том, что ей нужно "вложиться в дело", как она положила трубку. Наталья сразу просекла, что ей звонит мошенник, и не стала продолжать разговор. Вместо этого она заблокировала номер и обратилась в полицию.