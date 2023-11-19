Песков: После санкций Запада была угроза обвала экономики, но его предотвратили 19 ноября, 09:21 Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Российские власти не только удержали экономику на плаву после введения Западом санкций, но и привели её к росту. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить", — пояснил представитель Кремля.

Он назвал беспрецедентным тот объём санкций, который одномоментно обрушился на страну. Песков добавил, что Россия — единственное государство в мире, которое прошло через подобное давление со стороны Запада и даже вышло "на траекторию роста".

Ранее Песков заявил, что страны Запада испытывают мучения из-за того, что введённые ими санкции не приносят того эффекта, на который был расчёт, а России при этом удаётся извлекать из ограничений пользу для себя.

Авторы Татьяна Миссуми