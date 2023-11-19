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Песков: После санкций Запада была угроза обвала экономики, но его предотвратили

19 ноября, 09:21

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Российские власти не только удержали экономику на плаву после введения Западом санкций, но и привели её к росту. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить", пояснил представитель Кремля.

Он назвал беспрецедентным тот объём санкций, который одномоментно обрушился на страну. Песков добавил, что Россия — единственное государство в мире, которое прошло через подобное давление со стороны Запада и даже вышло "на траекторию роста".

Лавров: Запад пытается вызвать недовольство россиян с помощью санкций

Лавров: Запад пытается вызвать недовольство россиян с помощью санкций

Ранее Песков заявил, что страны Запада испытывают мучения из-за того, что введённые ими санкции не приносят того эффекта, на который был расчёт, а России при этом удаётся извлекать из ограничений пользу для себя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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