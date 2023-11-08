Лавров: Запад пытается вызвать недовольство россиян с помощью санкций
Задача западных санкций заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки в России и вызвать недовольство граждан. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования конфликта на Украине.
"Цели (санкций. — Прим. Лайфа) не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель..." — пояснил дипломат.
По его словам, Запад пытается спровоцировать беспорядки и поднять народ против власти. Это — то, к чему он так стремится, а санкции всего лишь инструмент.
А ранее Лайф писал, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в размере $5,3 млрд. В список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции. В новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. В Кремле позднее пояснили, что у Запада постепенно заканчиваются идеи, однако он всё равно продолжает вводить санкции против российского государства.
LIFE / Павел Баранов