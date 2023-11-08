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8 ноября, 10:14

Лавров: Запад пытается вызвать недовольство россиян с помощью санкций

Задача западных санкций заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки в России и вызвать недовольство граждан. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования конфликта на Украине.

"Цели (санкций. — Прим. Лайфа) не скрываются подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти это прямо декларируемая цель..." пояснил дипломат.

По его словам, Запад пытается спровоцировать беспорядки и поднять народ против власти. Это — то, к чему он так стремится, а санкции всего лишь инструмент.

"Что хотим, то воротим": Лавров ёмко обозначил главное кредо внешней политики США

"Что хотим, то воротим": Лавров ёмко обозначил главное кредо внешней политики США

А ранее Лайф писал, что в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в размере $5,3 млрд. В список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции. В новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. В Кремле позднее пояснили, что у Запада постепенно заканчиваются идеи, однако он всё равно продолжает вводить санкции против российского государства.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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