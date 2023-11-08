Лавров: Запад пытается вызвать недовольство россиян с помощью санкций

Задача западных санкций заключается в том, чтобы спровоцировать беспорядки в России и вызвать недовольство граждан. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования конфликта на Украине.

"Цели (санкций. — Прим. Лайфа) не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель..." — пояснил дипломат.