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19 ноября, 09:18

Песков счёл недостаточными темпы роста российской экономики в 3%

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостаточными существующие темпы роста экономики РФ в 3%. По его словам, это понятно всем.

"У нас всё-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, внутренней собранности позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача — сохранить эти темпы роста. 3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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Как отмечал президент России Владимир Путин, в нашей экономике, в отличие от европейской, "хорошая погода". Он добавил, что к концу года её рост превысит 3%.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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