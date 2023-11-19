Песков счёл недостаточными темпы роста российской экономики в 3%
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недостаточными существующие темпы роста экономики РФ в 3%. По его словам, это понятно всем.
"У нас всё-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, внутренней собранности позволяет нам справляться с любыми ударами. Сейчас, конечно, задача — сохранить эти темпы роста. 3% — недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы", — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Как отмечал президент России Владимир Путин, в нашей экономике, в отличие от европейской, "хорошая погода". Он добавил, что к концу года её рост превысит 3%.