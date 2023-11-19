Шведскую автошколу оштрафовали за русский язык из-за стукача-украинца

В Швеции автошколе выписали штраф за употребление русского языка. Донос на учреждение омбудсмену по борьбе с дискриминацией написал украинский беженец, недовольный тем, что с ним говорили по-русски. Об этом пишет Samnytt.

По данным издания, украинский курсант требовал, чтобы преподаватель вёл уроки на шведском или английском, а тот не пошёл ему навстречу. Оказалось, что уровень знаний гражданина Незалежной в обоих языках намного ниже, чем это необходимо. После отказа мужчина обиделся и решил отправить жалобу на автошколу, якобы она его дискриминировала.

К слову, уполномоченный по вопросам дискриминации принял сторону украинца и постановил автошколе выплатить 40 тысяч крон (почти 350 тысяч рублей) за дискриминацию по этническому признаку. Как следует из постановления омбудсмена, с курсантом "обошлись хуже, чем с другими шведскоязычными учениками автошколы".