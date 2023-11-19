Илон Маск может выступить на конференции по ИИ в Москве

Организационный комитет международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве в качестве спикера. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.

"Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска", — говорится в опубликованном сообщении.

Также на конференцию пригласили бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана. Потенциальным спикерам предложили высказать мнение о будущем искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайтами про новую нейросеть Grok и рассказать о создании ChatGPT.

Напомним, недавно европейский портал EU Reporter сообщил о возможном выступлении Илона Маска на вышеназванном мероприятии. Однако там всё отрицали, добавив, что если бизнесмен захочет, то может присоединиться.