Илон Маск может выступить на конференции по ИИ в Москве
Оргкомитет конференции AI Journey пригласил Маска выступить в Москве
Организационный комитет международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве в качестве спикера. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета.
"Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска", — говорится в опубликованном сообщении.
Также на конференцию пригласили бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана. Потенциальным спикерам предложили высказать мнение о будущем искусственного интеллекта, поделиться возможными инсайтами про новую нейросеть Grok и рассказать о создании ChatGPT.
Напомним, недавно европейский портал EU Reporter сообщил о возможном выступлении Илона Маска на вышеназванном мероприятии. Однако там всё отрицали, добавив, что если бизнесмен захочет, то может присоединиться.
Ранее Илон Маск и его компания xAI показали искусственный интеллект Grok, который может остроумно отвечать на вопросы и "имеет бунтарские наклонности". Подчёркивается, что уже сейчас нейросеть способна отвечать на вопросы, которые ставят в тупик другие ИИ.
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