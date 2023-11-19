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Под Нижним Новгородом спорткар пошёл на обгон и перевернулся, погибли три человека

Три человека погибли во время обгона автомобиля в Нижегородской области

19 ноября, 10:40

VK / "Семёнов в курсе"

В Нижегородской области спортивный автомобиль вылетел на встречную полосу, съехал с дороги и перевернулся, в результате чего три человека погибли, а один был доставлен в больницу. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Под Нижним Новгородом спорткар улетел с дороги, погибли три человека. Видео © VK / Семёнов в курсе

"Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещён, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвёртый пассажир был доставлен в Семёновскую ЦРБ", уточнили в ведомстве.

В ДТП с автобусом на Урале погиб человек, ещё десять пострадали

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Ранее сообщалось, что в Тюменской области пять автомобилей столкнулись на автотрассе, пострадало три человека, в том числе двое детей. Всё произошло, когда машина врезалась в стоявшее для разворота авто.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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