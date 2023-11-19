Грабители в "стерильных" костюмах вынесли всё спиртное, сигареты и икру из супермаркета в Ленобласти
В Ленобласти грабители в белых костюмах обнесли магазин на сигареты и алкоголь
Минувшей ночью неизвестные в белоснежных костюмах обнесли супермаркет в деревне Ретюнь Лужского района Ленинградской области. По данным Лайфа, преступники в основном забрали дорогой алкоголь, красную икру и сигареты.
В Ленобласти грабители в белых костюмах ограбили "Дикси" на сигареты и алкоголь. Видео © LIFE
На видео — то, как преступники подходят к кассам в "Дикси", открывают ящики с товаром, складывают его в пакет для мусора и спокойно уходят. Кроме того, эти же "стерильные" грабители, по данным Лайфа, в конце октября залезали в ещё один магазин, но уже в другой деревне.
Лайф рассказывал, как в подмосковном Красногорске вор в образе бомжа дважды обчистил одну квартиру. В первую ходку преступник забрал 50 рублей и еду, а во вторую — крупную сумму наличкой. К слову, он сам явился в полицию и раскаялся в содеянном.
LIFE