Грабители в "стерильных" костюмах вынесли всё спиртное, сигареты и икру из супермаркета в Ленобласти

На видео — то, как преступники подходят к кассам в "Дикси", открывают ящики с товаром, складывают его в пакет для мусора и спокойно уходят. Кроме того, эти же "стерильные" грабители, по данным Лайфа, в конце октября залезали в ещё один магазин, но уже в другой деревне.