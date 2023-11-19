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19 ноября, 11:08

Премьер Катара заявил, что шансы на обмен израильских заложников увеличились

Перспективы заключения сделки по освобождению израильских заложников радикальным движением ХАМАС в обмен на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение палестинцев из тюрем Израиля увеличились, однако есть сложности в логистике. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

"Наша уверенность в возможности достижения сделки, чтобы удерживаемые в секторе Газа заложники и палестинские узники вернулись к своим семьям, возросла в последние дни с приближением к цели переговоров. Препятствия только в логистике и техническом исполнении, но не по существу вопроса", — отметил Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

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Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и ХАМАС при посредничестве Соединённых Штатов по вызволению пленников в скором времени могут принести результаты. В случае согласования сделки палестинская группировка отпустит на свободу часть удерживаемых заложников, а ЦАХАЛ возьмёт краткосрочную паузу, приостановив боевые действия в Газе.

Обложка ©

ТАСС / EPA / NEIL HALL

Александра Мышляева
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