Премьер Катара заявил, что шансы на обмен израильских заложников увеличились

Перспективы заключения сделки по освобождению израильских заложников радикальным движением ХАМАС в обмен на доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и освобождение палестинцев из тюрем Израиля увеличились, однако есть сложности в логистике. Об этом заявил премьер-министр и глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

"Наша уверенность в возможности достижения сделки, чтобы удерживаемые в секторе Газа заложники и палестинские узники вернулись к своим семьям, возросла в последние дни с приближением к цели переговоров. Препятствия только в логистике и техническом исполнении, но не по существу вопроса", — отметил Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.