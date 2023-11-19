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19 ноября, 05:35

Родные пленников ХАМАС прошли "маршем мольбы" к Нетаньяху в сопровождении 30 тысяч человек

Times of Israel: Семьи заложников ХАМАС протестуют у резиденции Нетаньяху

<p>Семьи заложников движения ХАМАС и поддерживающие их израильтяне на марше в Иерусалиме. Обложка © ABIR SULTAN / EPA / TASS</p>

Семьи заложников движения ХАМАС и поддерживающие их израильтяне на марше в Иерусалиме. Обложка © ABIR SULTAN / EPA / TASS

Десятки родственников заложников палестинского движения ХАМАС и пропавших без вести собрались у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, пишет The Times of Israel. Их марш из Тель-Авива, по данным Channel 12, сопровождало 30 тысяч человек.

По словам одного из родственников, они "умоляли" министров встретиться с ними и раскрыть свой дальнейший план действий касательно заложников. В конце марша к нему присоединился лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам

Нетаньяху опроверг слухи о договорённости с ХАМАС по заложникам

По данным СМИ, переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США по вызволению заложников вскоре могут дать результаты: частичное освобождение части удерживаемых израильтян в обмен на краткосрочное перемирие. Однако эту информацию вскоре опровергли в Белом доме.

Матвей Константинов
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