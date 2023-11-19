Киевлянин по пьяни случайно проспонсировал ВСУ, но вернуть деньги не смог В Киеве мужчина разбил банкомат, который перевёл его деньги на поддержку ВСУ 19 ноября, 11:36 Shutterstock

В Киеве мужчина разгромил банкомат, который перевёл его деньги на нужды ВСУ, а не по назначению. О случившемся пишут украинские СМИ, ссылаясь на решение суда о привлечении к ответственности за хулиганские действия.

По данным полиции, киевлянин изрядно выпил, после чего отправился к банкомату "Приватбанка" возле станции метро. Он хотел сделать перевод своему приятелю, но, спутав команды на экране, понял, что оформил "пожертвование" на помощь украинской армии.

Киевлянин разозлился и начал бить терминал, повредив экран и корпус. На суде мужчина признал вину, его оштрафовали на 51 гривну — 126 рублей по нынешнему курсу. Однако отправленные ВСУ деньги ему пока не вернули.

Ранее Лайф писал, как случайно не стать спонсором ВСУ. Так, нельзя разрешать списание средств без кодов подтверждения. Не так давно мобильное приложение для зарядки пауэрбанков Power Now, принадлежащее украинской предпринимательнице, начало списывать средства с карт российских пользователей и отправлять их на нужды ВСУ. Многие законопослушные граждане могли попасться на уловку.

Авторы Татьяна Миссуми