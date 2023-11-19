Повариха детского сада под Калининградом пыталась поджечь военкомат по наводке мошенников
SHOT: Военкомат под Калининградом пыталась поджечь повар местного детского сада
Женщина, пытавшаяся поджечь военкомат в Калининградской области. Обложка © t.me / SHOT
Женщину, пытавшуюся поджечь военкомат в Калининградской области, задержали. Диверсанткой оказалась повар местного детского сада. На допросе она рассказала, что стала жертвой мошенников, которые обещали погасить её долги.
Как пишет SHOT, 50-летняя женщина пришла к военкомату в Советске с пол-литровой бутылкой с зажигательной смесью и бросила в здание. Пожар потух сам за несколько минут, а преступницу спугнули жители дома напротив.
Позже её задержали оперативники. На допросе женщина призналась, что стала жертвой мошенников, которые заявили, что на неё оформлены кредиты и погасить она их может только поджогом военкомата. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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О попытке поджога военкомата в Калининградской области Лайф писал накануне. Сообщалось, что женщина кинула бутылку с зажигательной смесью в здание и ждала от кураторов следующих инструкций, однако местные жители, грозно поинтересовавшись, что здесь происходит, спугнули преступницу.