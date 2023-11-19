Повариха детского сада под Калининградом пыталась поджечь военкомат по наводке мошенников

Женщину, пытавшуюся поджечь военкомат в Калининградской области, задержали. Диверсанткой оказалась повар местного детского сада. На допросе она рассказала, что стала жертвой мошенников, которые обещали погасить её долги.

Как пишет SHOT, 50-летняя женщина пришла к военкомату в Советске с пол-литровой бутылкой с зажигательной смесью и бросила в здание. Пожар потух сам за несколько минут, а преступницу спугнули жители дома напротив.

Позже её задержали оперативники. На допросе женщина призналась, что стала жертвой мошенников, которые заявили, что на неё оформлены кредиты и погасить она их может только поджогом военкомата. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.