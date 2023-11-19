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Опубликовано 19 ноября 2023, 11:20

"Азов"* получил по зубам от ВС России в ЛНР

ВС России отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВС России отразили атаку бригады "Азов"* и уничтожили до 30 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов"* южнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики", — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, ударами авиации поражены живая сила и техника 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районах Ямполовки, севернее Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Противник потерял одну боевую бронированную машину и два автомобиля.

Войска России разгромили бригаду "Азова"* и устранили до 150 бойцов ВСУ в ЛНР
Войска России разгромили бригаду "Азова"* и устранили до 150 бойцов ВСУ в ЛНР

Вчера ВС России также нанесли поражение "Азову"*. Как сообщили в пресс-центре группировки ВС РФ "Центр", противник потерял до ста человек.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Матвей Константинов
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