ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях

Российские военные атаковали украинские склады с боеприпасами в Кировоградской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград (Кропивницкий. — Прим. Лайфа), а также населённого пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", — добавили в Минобороны.

По данным ведомства, всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах.