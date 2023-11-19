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Опубликовано 19 ноября 2023, 11:40

ВС России поразили склады боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях

Российские военные атаковали украинские склады с боеприпасами в Кировоградской и Киевской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград (Кропивницкий. — Прим. Лайфа), а также населённого пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", — добавили в Минобороны.

По данным ведомства, всего за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах.

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А на Донецком направлении за это время украинская сторона лишилась почти 250 бойцов. При этом потери ВСУ понесли не только в живой силе: подразделениям Российской армии удалось поразить танк, боевую машину пехоты, два автомобиля и гаубицу "Мста-Б". Также было отражено шесть атак штурмовых групп ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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