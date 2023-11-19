В Минздраве Газы подтвердили эвакуацию более 30 недоношенных младенцев из "Аш-Шифы"

Минимум 31 младенца эвакуировали из больницы "Аш-Шифа" в северной части сектора Газа. Об этом телеканалу Al Arabiya сообщил начальник главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут.

Закут уточнил, что речь идёт о младенцах, которые были рождены недоношенными. О том, кто организовал эвакуацию новорождённых и куда их доставят, информации нет.