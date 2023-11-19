В ВОЗ констатировали конец больницы "Аш-Шифа" в Газе
Глава ВОЗ Гебреисус: Больница "Аш-Шифа" в Газе больше не может функционировать
Больница "Аш-Шифа" в Газе. Обложка © AP / TASS / Abed Khaled
Специалисты ВОЗ оценили состояние больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа и сделали вывод, что она больше не может функционировать. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.
"Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Команда увидела, что больница больше не способна функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, истощены запасы медикаментов", — написал он в соцсети Х.
Меж тем, по информации Всемирной организации здравоохранения, в больнице остаётся более 300 человек, среди них 25 сотрудников и 291 пациент, в том числе 32 младенца в крайне тяжёлом состоянии, пациенты в отделении интенсивной терапии, оставшиеся без искусственной вентиляции лёгких, больные на диализе и с переломом позвоночника. Некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. Команда ВОЗ увидела братскую могилу у входа, где похоронено около 80 человек. Медицинские сотрудники просят помочь с эвакуацией.
Напомним, с 11 ноября больница "Аш-Шифа" в секторе Газа окружена ЦАХАЛ. Там якобы прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент клиника полностью отрезана от внешнего мира, пациенты и персонал выживают без воды, еды и лекарств. 15 ноября ЦАХАЛ начала штурм здания. Сообщалось, что найдены вход в туннель и машина с оружием. Директор больницы заявил, что все пациенты реанимации умерли из-за действий израильских военных. Израиль дал один час, чтобы врачи и пациенты покинули "Аш-Шифа". Позже в ЦАХАЛ сказали, что не просили людей и персонал об эвакуации.