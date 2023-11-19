В ВОЗ констатировали конец больницы "Аш-Шифа" в Газе

Специалисты ВОЗ оценили состояние больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа и сделали вывод, что она больше не может функционировать. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сегодня ВОЗ провела очень рискованную оценочную миссию ООН в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Команда увидела, что больница больше не способна функционировать: нет воды, нет еды, нет электричества, нет топлива, истощены запасы медикаментов", — написал он в соцсети Х.