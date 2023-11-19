"Зона смерти": ВОЗ приняла долгожданное решение о больнице "Аш-Шифа" в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение провести эвакуацию всех пациентов и сотрудников осаждённой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Подчёркивается, что гуманитарная миссия, посетившая медучреждение, назвала его "зоной смерти", а и без того плачевная ситуация усугубляется обстрелами.