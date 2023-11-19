"Зона смерти": ВОЗ приняла долгожданное решение о больнице "Аш-Шифа" в Газе
ВОЗ решила эвакуировать всех пациентов и персонал больницы "Аш-Шифа" в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение провести эвакуацию всех пациентов и сотрудников осаждённой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Подчёркивается, что гуманитарная миссия, посетившая медучреждение, назвала его "зоной смерти", а и без того плачевная ситуация усугубляется обстрелами.
Напомним, больница "Аш-Шифа" в секторе Газа окружена ЦАХАЛ с 11 ноября. По утверждению израильской стороны, там прячутся бойцы палестинского движения ХАМАС. На данный момент здание отрезано от внешнего мира. По словам директора больницы, все пациенты реанимации умерли из-за действий израильских военных. Кроме того, посетившая её миссия ВОЗ нашла там братскую могилу с более чем 80 телами.
ATEF SAFADI / EPA / TASS