Большинство украинцев не желают защищать свою страну, заметила обозреватель Моника Шоуолтер в статье для American Thinker. Она считает, что в таком случае Незалежной следует пойти на переговоры с Россией, чтобы оценить свои перспективы и стать государством, за которое хочется воевать.

Автора шокировало то, что такая ситуация наблюдается, несмотря на многомиллиардную помощь со стороны Запада. Евросоюз же для жителей страны является возможностью, чтобы уехать.

"То, что они не считают свою страну достойной борьбы, многое говорит о том, что это за "страна". Может быть, она действительно является частью России, как утверждают русские", — отметила обозреватель.