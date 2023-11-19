ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолёт тактической авиации
У России может появиться новый многофункциональный двухместный малозаметный самолёт тактической авиации, его запатентовала Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Копия описания изобретения есть в распоряжении ТАСС.
"Изобретение <...> предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полёта в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолётов", — говорится в документе.
Как указывает агентство, наиболее близким к нему из уже существующих в РФ самолётов является Су-30МК.
Ранее ОАК передала в войска очередной военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Воздушное судно пополнило полк военно-транспортной авиации.
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