ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолёт тактической авиации

У России может появиться новый многофункциональный двухместный малозаметный самолёт тактической авиации, его запатентовала Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Копия описания изобретения есть в распоряжении ТАСС.

"Изобретение <...> предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полёта в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолётов", — говорится в документе.

Как указывает агентство, наиболее близким к нему из уже существующих в РФ самолётов является Су-30МК.