Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 12:19

ОАК запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолёт тактической авиации

У России может появиться новый многофункциональный двухместный малозаметный самолёт тактической авиации, его запатентовала Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Копия описания изобретения есть в распоряжении ТАСС.

"Изобретение <...> предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полёта в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолётов", — говорится в документе.

Как указывает агентство, наиболее близким к нему из уже существующих в РФ самолётов является Су-30МК.

Штурман Су-34 рассказал о мишенях российских истребителей в зоне СВО

Штурман Су-34 рассказал о мишенях российских истребителей в зоне СВО

Ранее ОАК передала в войска очередной военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. Воздушное судно пополнило полк военно-транспортной авиации.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • оак
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров