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19 ноября, 12:45

На водохранилище в Красноярском крае частично затонул теплоход с пассажирами

Теплоход с пассажирами и автомобилями на борту частично затонул на водохранилище на юге Красноярского края в результате повреждения. Сообщается, что во время движения судна, задействованного переправе Даурск – Черёмушки Балахтинского района, оборвалась сцепка теплохода и парома.

"Теплоход получил повреждение корпуса с последующим частичным затоплением. На пароме находилось шесть автомобилей и десять пассажиров. Пассажиры и экипаж не пострадали", — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что Красноярская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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daurskoe.ru

Александра Мышляева
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