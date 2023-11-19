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19 ноября, 13:08

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 через неделю

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится на следующей неделе. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

"Путин на следующей неделе, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите G20, и, значит, это может быть первое за последние месяцы мероприятие с участием и западных лидеров", говорится в публикации Зарубина.

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Напомним, президент России ранее заявлял, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно". Кроме того, Путин признался, что не хотел создавать проблемы "для друзей", иначе могли начаться всякие политические шоу, направленные на срыв мероприятия.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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