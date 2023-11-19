Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 через неделю
Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится на следующей неделе. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.
"Путин на следующей неделе, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите G20, и, значит, это может быть первое за последние месяцы мероприятие с участием и западных лидеров", — говорится в публикации Зарубина.
Напомним, президент России ранее заявлял, что не ездил на саммиты БРИКС и G20, так как "дома дел достаточно". Кроме того, Путин признался, что не хотел создавать проблемы "для друзей", иначе могли начаться всякие политические шоу, направленные на срыв мероприятия.
LIFE / Павел Баранов