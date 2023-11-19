Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20 через неделю

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в виртуальном саммите "Большой двадцатки" (G20), который состоится на следующей неделе. Об этом в телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

"Путин на следующей неделе, как ожидается, примет участие в виртуальном саммите G20, и, значит, это может быть первое за последние месяцы мероприятие с участием и западных лидеров", — говорится в публикации Зарубина.