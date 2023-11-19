Американский журналист предрёк США крупное поражение на Украине Журналист Никсон заявил, что поражение Украины лишит США статуса сверхдержавы 46381 46381 kremlin.ru

Для Вашингтона поражение Киева в противостоянии с Москвой будет иметь катастрофические последствия, так как весь мир увидит, что США больше не являются сверхдержавой. Таким мнением поделился журналист Гарланд Никсон на своём ютуб-канале.

"Внимание мира приковано к этому конфликту (России и Украины. — Прим. Лайфа) как ни к одному другому. Почему? <…> Потому что в этот раз США ввязались в конфликт со сверхдержавой. США сказали, что дадут Украине всё, что у них есть. <…> В итоге сейчас Путин выигрывает. <…> Это крупное поражение для США", — объяснил он.

По его словам, американские власти уже совершали ошибки в геополитических играх, однако их всегда спасала экономическая и дипломатическая мощь США. Теперь всё по-другому — мировое сообщество взяло курс на многополярность. При этом в Штатах накопились внутригосударственные проблемы, а влияние Белого дома на другие страны давно ослабло. В итоге поражение Украины потянет США на дно экономической пропасти, заключил Никсон.

Ранее американский журнал Military Watch писал, что в ВСУ увеличилось количество дезертиров — украинские военные стали чаще сбегать со службы из-за непрекращающихся неудач. В публикации утверждается, что Киев окончательно проиграет в 2024 году.

Авторы Татьяна Миссуми