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19 ноября, 14:34

В Боровичах обозлённый водитель "мерса" намеренно протаранил толпу у кафе после ссоры

Водитель "мерседеса" умышленно въехал в людей у кафе в Новгородской области

В городе Боровичи Новгородской области водитель за рулём "мерседеса" специально наехал на группу людей у одного из ресторанов, из-за чего пострадали двое мужчин. Сейчас он задержан. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы СК РФ.

Водитель "мерседеса" таранит группу людей у кафе в Новгородской области. Видео © t.me / Следком

"Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля "Мерседес" умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", говорится в публикации ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Водителя иномарки задержали. Следователь СК РФ по региону намерен добиваться заключения злоумышленника под стражу.

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Обложка ©

t.me / Следком

Юрий Лысенко
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