В Боровичах обозлённый водитель "мерса" намеренно протаранил толпу у кафе после ссоры

В городе Боровичи Новгородской области водитель за рулём "мерседеса" специально наехал на группу людей у одного из ресторанов, из-за чего пострадали двое мужчин. Сейчас он задержан. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы СК РФ.

Водитель "мерседеса" таранит группу людей у кафе в Новгородской области. Видео © t.me / Следком

"Ночью 19 ноября 2023 года в городе Боровичи после конфликта у одного из кафе водитель автомобиля "Мерседес" умышленно совершил наезд на группу людей, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в публикации ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Водителя иномарки задержали. Следователь СК РФ по региону намерен добиваться заключения злоумышленника под стражу.