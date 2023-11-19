Молодёжка РФ уступила минскому ФК "Динамо" со счётом 3:4

Молодёжная сборная России по футболу проиграла на выезде товарищеский матч с минским "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии, финальный счёт 3:4.

В составе российской команды два мяча забил форвард Александр Кокшаров (86-я и 90-я минута), автором ещё одного гола стал нападающий Александр Чупаёв (44-я). В минском клубе голы забили полузащитники Павел Седько (8-я) и Александр Свирепа (47-я), а также игроки защиты Ориньо (67-я) и Алексей Вакулич (81-я).