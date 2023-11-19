Учёные опустились на глубину 780 метров и впервые сняли редчайшего морского чёрта в 4K

Исследователи смогли заснять очень редкую рыбу — удильщика-мечтателя из рода Oneirodes (его ещё называют морским чёртом). Запись была сделана на глубине 781 метр в подводном каньоне Монтерей у побережья Калифорнии в процессе глубоководной экспедиции этой осенью. Ролик опубликован на ютуб-канале исследовательского института Monterey Bay Aquarium (MBARI).

Удильщик-мечтатель, снятый на глубине 781 метр в Калифорнии. Видео © YouTube / MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)

Глубоководный житель был снят на камеру, установленную на борту дистанционно управляемого подводного аппарата Ventana. Это настоящий ветеран съёмок под водой, совершивший более 7,3 тысячи успешных погружений за 35 лет и записавший сверх 28,4 тысячи часов видео. И за такую внушительную карьеру ему удалось повстречать удильщика-мечтателя всего девять раз. Предыдущая подобная встреча состоялась в 2016-м. А в нынешнем году впервые удалось сделать кадры в разрешении 4К.

Представители Oneirodes отличаются необычным внешним видом: большая пасть, полная острых зубов, биолюминесцентная приманка, как удочка, и кожа, которую можно назвать суперчёрной. Такая расцветка позволяет поглощать свет от приманки и прячет от добычи пасть морского чёрта.

Семейство Oneirodes входит в отряд лучепёрых рыб удильщикообразных, которые как раз и прославились броским названием морские черти. Их самки могут достигать до 61 сантиметра в длину, тогда как многие самцы бывают в десять раз мельче. При спаривании самцы навсегда остаются прикреплёнными к телу партнёрши, оставаясь с ней наподобие паразита. Причём иногда после слияния от ухажёра остаются только семенники. К какому именно виду принадлежит попавшая в объектив учёных рыба, исследователи не уточнили.