"Заходил в душу": Аферистка под видом богатого красавчика разбила сердца десяткам доверчивых девушек Мошенница под видом мужчины с именем Гор развела на деньги 50 женщин в соцсетях 19 ноября, 17:32 Мошенница выдавала себя за мужчину с именем Гор. Обложка © T.me / SHOT

Мошенница выманивала деньги у девушек в соцсети под видом мужчины, который якобы влюбился с первого взгляда, но никак не может найти время на личную встречу. В деталях истории разбирался SHOT.

Девушки рассказали, что их обманула аферистка под видом мужчины. Видео © T.me / SHOT

23-летняя аферистка создала аккаунт под именем Гор и использовала фотографии малоизвестных зарубежных актёров. Она вступала в переписку с девушками, уверяя их в своей любви и желании создать семью с незнакомками. Те верили и прельщались "красавчиком", который также давал понять, что очень богат.

"На аватарке был очень симпатичный парень. Он начал как будто заходить тебе в душу", — призналась одна из обманутых.

Войдя в доверие, Гор просил перевести ему деньги в некий благотворительный фонд, предлагал купить в подарок вещи и даже убеждал влюблённых женщин поработать на него, а точнее на его магазин. Как выяснилось, аферистка действительно занималась интернет-продажами. Девушки удалённо работали на неё, заполняя карточки товаров, придумывая дизайн вещей или занимаясь рекламой, при этом они были уверены, что просто помогают Гору.

Как только у жертвы возникали какие-то подозрения, мошенница блокировала контакт. Однако, чтобы продолжать зарабатывать на особо доверчивых, она шла на личную встречу. На свидании аферистка представлялась сестрой Гора, который очень хотел, но не смог прийти.

Семья одной из пострадавших наняла частного детектива, который раскрыл мошенническую схему. Жертв обмана оказалось более пятидесяти, все они сейчас объединились, чтобы обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники хотели развести на деньги дочь основателя "Ералаша" Александра Хмелика. Злоумышленники вышли на 74-летнюю детскую писательницу и киносценаристку Наталью Строилову. Ей позвонил мужчина с неизвестного номера, представился капитаном полиции и хотел провернуть уже отлаженную аферу, однако недооценил, с кем имеет дело.

Авторы Татьяна Миссуми