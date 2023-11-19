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19 ноября, 16:30

В Британии испугались, что Россия присоединит к себе Украину, если та не вступит в НАТО

Политик Эшкрофт: Россия заберёт Украину по частям, если та не вступит в НАТО

Россия может постепенно присоединять к себе части Украины, если та не станет членом НАТО. Такое заявление сделал экс-заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для The Telegraph.

"Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", считает политик.

Эшкрофт также сказал, что поведение НАТО и Запада в отношении Киева является предательством. Он напомнил, что Незалежную обещали принять в альянс по ускоренной процедуре, а на деле процесс затягивается настолько, что за это время украинская армия имеет все шансы быть полностью разгромленной российскими войсками.

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Ранее в НАТО признались, что не ожидали такой сложной ситуации для Киева на поле боя. По словам генсека организации, это аргумент в пользу ещё большей помощи Украине.

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Юрий Лысенко
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