Россия может постепенно присоединять к себе части Украины, если та не станет членом НАТО. Такое заявление сделал экс-заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Майкл Эшкрофт в статье для The Telegraph.

"Разрешить Украине стать полноправным членом НАТО и принять на себя сопутствующие риски — это лучше, чем позволить России присоединить Украину по частям или полностью", — считает политик.

Эшкрофт также сказал, что поведение НАТО и Запада в отношении Киева является предательством. Он напомнил, что Незалежную обещали принять в альянс по ускоренной процедуре, а на деле процесс затягивается настолько, что за это время украинская армия имеет все шансы быть полностью разгромленной российскими войсками.