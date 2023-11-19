Лайнер турецкой авиакомпании вылетел из Парижа, "позабыв" в аэропорту три десятка пассажиров
AirportHaber: Самолёт SunExpress вылетел из Парижа в Измир без 30 пассажиров
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Самолёт авиакомпании SunExpress вылетел из Парижа в Измир без 30 пассажиров. Они узнали об этом в мобильном приложении, когда решили выяснить причины задержки рейса.
Всё произошло 18 ноября в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже. Рейс в город Измир задержали на три часа, однако причины не назывались. Тогда пассажиры решили посмотреть информацию в мобильном приложении, где оказалось, что самолёт уже улетел, сообщает AirportHaber.
В издании отметили, что на борт не попали 30 пассажиров. Причём, по данным других СМИ, на земле также остался один из двух пилотов экипажа, однако издания ссылаются на всё тот же AirportHaber, в материале которого про забытого лётчика нет ни слова. К настоящему моменту самолёт уже прибыл в Измир, а авиакомпания инцидент до сих пор не прокомментировала.
Ранее в США легкомоторный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и столкнулся с проезжавшим мимо автомобилем. ЧП попало на видео, кадры распространили СМИ.