Шляпа Наполеона была продана в ходе торгов во Франции за рекордные 1,9 млн евро 19 ноября, 17:03 Шляпа Наполеона Бонапарта. Обложка © Twitter / Osenat

Во Франции на аукционе была продана шляпа императора Наполеона I Бонапарта почти за два миллиона евро. Головной убор сшит в 1810 году, именно в нём французский полководец предстаёт на картинах художников тех лет. Об этом сообщает аукционный дом Osenat.

Во Франции в ходе торгов продали шляпу Наполеона Бонапарта. Видео © Twitter / Osenat

"После долгой борьбы на торгах шляпа императора Наполеона I нашла покупателя за 1 932 000 евро в ходе распродажи коллекции Жан-Луи Нуазье сегодня в Фонтенбло. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I!" — написано на странице учреждения в "Твиттере".

Стартовая цена лота начиналась от 600–800 тысяч евро. Шляпа находилась в коллекции Жан-Луи Нуазье. Её хотели купить несколько человек, однако, кто в итоге заполучил историческую находку, не уточняется.

Как сообщалось в начале октября, в парижском пригороде Фонтенбло во Франции откроются торги за двурогую шляпу (бикорн), которая принадлежала императору Наполеону I. Самый дорогой бикорн Наполеона I ушёл с молотка в 2014 году. Его купил южнокорейский предприниматель.

Авторы Татьяна Миссуми