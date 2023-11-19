Отважный житель Красногорска достал из ледяной воды провалившуюся под лёд чихуа-хуа

В Красногорске мужчина спас собаку породы чихуа-хуа, которая провалилась под лёд. Видео с подвигом, снятое очевидцем из окна здания неподалёку, было опубликовано в социальных сетях.

Мужчина бросается на помощь провалившейся под лёд чихуа-хуа в Красногорске. Видео © t.me / Осторожно, Москва

В столице потихоньку вступает в права зима, покрывая водоёмы тонкой коркой льда. В Красногорске игравший с детьми пёсик породы чихуа-хуа, обрадовавшись смене сезона, решил пробежаться по скованной морозом водной глади, не понимая, насколько всё это ещё хрупко для таких забав. Лёд под собачкой треснул, и животное провалилось в воду, отчаянно пытаясь не пойти ко дну.

Увидевший это мужчина кинулся на выручку собаке, оставив в руках её хозяйки только куртку. Он разбил лёд на своём пути, добрался до утопающего пса и вытащил его на берег. Благодарная женщина с детьми дожидалась героя на берегу и, как сообщают очевидцы, повела его к себе домой отогреваться.