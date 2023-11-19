В США успешно испытали дальнобойную ракету PrSM, которая заменит ATACMS
В США заявили о завершении испытаний оперативно-тактической ракеты PrSM
Американская компания Lockheed Martin заявила, что совместно с Армией США успешно завершила испытание новой оперативно-тактической ракеты PrSM, которая должна заменить ATACMS.
"Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные лётные испытания, проведённые совместно с Армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — сообщили в компании.
В организации отметили, что PrSM способна уничтожать цели на расстоянии более 400 километров.
Ранее командование глобальных ударов США (AFGSC) сообщило о неудачном завершении тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель ядерного заряда пришлось уничтожать в воздухе из-за "аномалии".