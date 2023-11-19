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19 ноября, 17:06

В США успешно испытали дальнобойную ракету PrSM, которая заменит ATACMS

В США заявили о завершении испытаний оперативно-тактической ракеты PrSM

Американская компания Lockheed Martin заявила, что совместно с Армией США успешно завершила испытание новой оперативно-тактической ракеты PrSM, которая должна заменить ATACMS.

"Компания Lockheed Martin успешно завершила производственные квалификационные лётные испытания, проведённые совместно с Армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель", — сообщили в компании.

В организации отметили, что PrSM способна уничтожать цели на расстоянии более 400 километров.

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Ранее командование глобальных ударов США (AFGSC) сообщило о неудачном завершении тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель ядерного заряда пришлось уничтожать в воздухе из-за "аномалии".

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Lockheed Martin

Александра Мышляева
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