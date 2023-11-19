Россиянину дали условный срок, а не реальный благодаря оставшемуся у него дома котику

Впервые домашний кот стал одним из смягчающих обстоятельств в суде. Уголовнику из Кемерова дали условный срок из-за хвостатого, оставшегося дома. Мужчина обвинялся в хранении оружия и хулиганстве.

Впервые в истории России котик стал одним из смягчающих обстоятельств для уголовника в суде. Фото © T.me / Mash

48-летний Сергей Б. ранее привлекался к ответственности за разбой и найденный у него героин. А в этом году он в алкогольном опьянении угрожал человеку пистолетом.

Мужчина не стал сопротивляться и признался в содеянном. На днях состоялся суд, на котором Сергея признали виновным. Однако судья перечислил несколько смягчающих обстоятельств. Среди них: отсутствие учёта в наркодиспансере, слабое здоровье, семья и кот, который ждёт дома. Неизвестно, как зверь попал в этот список, однако осуждённый наказанием, а именно условным сроком, доволен.