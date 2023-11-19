Зампред РФ в ООН заявил, что Украина скоро разделит судьбу всех вассалов США

США намерены прекратить помощь Украине из-за возросших для них стратегических рисков и скорого падения киевского режима. Такое заявление в личном аккаунте в социальной сети X сделал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими её вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками", — говорится в публикации Полянского.