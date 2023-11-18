Делегация России осудила в ООН европейских лидеров за твёрдость только в служении хозяину

Европа проявляет твёрдость только в избранных случаях, в особенности когда служит геополитическим интересам "своего хозяина", заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Европа уже давно отказалась от твёрдости и силы. Сейчас она проявляет твёрдость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина", — написал он в социальной сети X (бывший "Твиттер").

Российский дипломат также поддержал высказывание бывшего посла Франции в Израиле и США Арно Бертрана о позиции европейских лидеров по поводу ближневосточного конфликта.

"Я нахожу абсолютно возмутительным, что Европа не высказывается громко [о конфликте между Израилем и Палестиной] <…>. То, что происходит, чрезвычайно серьёзно, и я думаю, что европейские государства должны реагировать с гораздо большей твёрдостью", — добавил Полянский.