Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 06:04

Делегация России осудила в ООН европейских лидеров за твёрдость только в служении хозяину

Полянский: Европа проявляет твёрдость лишь в служении интересам своего хозяина

Европа проявляет твёрдость только в избранных случаях, в особенности когда служит геополитическим интересам "своего хозяина", заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Европа уже давно отказалась от твёрдости и силы. Сейчас она проявляет твёрдость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина", — написал он в социальной сети X (бывший "Твиттер").

Российский дипломат также поддержал высказывание бывшего посла Франции в Израиле и США Арно Бертрана о позиции европейских лидеров по поводу ближневосточного конфликта.

"Я нахожу абсолютно возмутительным, что Европа не высказывается громко [о конфликте между Израилем и Палестиной] <…>. То, что происходит, чрезвычайно серьёзно, и я думаю, что европейские государства должны реагировать с гораздо большей твёрдостью", — добавил Полянский.

В СБ ООН пригрозили США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

В СБ ООН пригрозили США последствиями перехватов оружия в Оманском заливе

Ранее Лайф рассказывал, что 15 ноября Совет Безопасности ООН не принял поправку России к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа. Проект содержал в себе призыв к гуманитарным паузам в зоне боевых столкновений, но не к прекращению огня. При этом Москва уверена, что предложенные меры не могут полноценно заменить перемирие. Как заявил Полянский, некоторым членам СБ просто не хватает духу поддержать прекращение огня в Газе.

Обложка ©

Unsplash / ALEXANDRE LALLEMAND

Николь Вербер
  • Новости
  • дмитрийполянский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров