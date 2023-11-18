Делегация России осудила в ООН европейских лидеров за твёрдость только в служении хозяину
Полянский: Европа проявляет твёрдость лишь в служении интересам своего хозяина
Европа проявляет твёрдость только в избранных случаях, в особенности когда служит геополитическим интересам "своего хозяина", заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
"Европа уже давно отказалась от твёрдости и силы. Сейчас она проявляет твёрдость только тогда, когда служит геополитическим интересам своего хозяина", — написал он в социальной сети X (бывший "Твиттер").
Российский дипломат также поддержал высказывание бывшего посла Франции в Израиле и США Арно Бертрана о позиции европейских лидеров по поводу ближневосточного конфликта.
"Я нахожу абсолютно возмутительным, что Европа не высказывается громко [о конфликте между Израилем и Палестиной] <…>. То, что происходит, чрезвычайно серьёзно, и я думаю, что европейские государства должны реагировать с гораздо большей твёрдостью", — добавил Полянский.
Ранее Лайф рассказывал, что 15 ноября Совет Безопасности ООН не принял поправку России к резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа. Проект содержал в себе призыв к гуманитарным паузам в зоне боевых столкновений, но не к прекращению огня. При этом Москва уверена, что предложенные меры не могут полноценно заменить перемирие. Как заявил Полянский, некоторым членам СБ просто не хватает духу поддержать прекращение огня в Газе.
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