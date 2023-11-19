Два хита рок-группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков

Знаменитые песни российской рок-группы "Агата Кристи" "Моряк" и "Опиум для никого" в России признали пропагандой наркотиков. Об этом в соцсетях сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин со ссылкой на слова бывшего солиста коллектива Глеба Самойлова.

"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", — пересказал комментарий Самойлова Чернин.