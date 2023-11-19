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19 ноября, 18:44

Два хита рок-группы "Агата Кристи" признали в России пропагандой наркотиков

Знаменитые песни российской рок-группы "Агата Кристи" "Моряк" и "Опиум для никого" в России признали пропагандой наркотиков. Об этом в соцсетях сообщил продюсер и сценарист Антон Чернин со ссылкой на слова бывшего солиста коллектива Глеба Самойлова.

"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", пересказал комментарий Самойлова Чернин.

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Ранее Лайф сообщал о том, что суд в Петербурге оштрафовал рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, на десять тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков. Музыкант разместил свои треки в соцсетях и на различных стриминговых площадках.

Обложка ©

VK / agataband / фотограф S_Khramoshkin

Юрий Лысенко
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