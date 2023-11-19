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19 ноября, 19:39

Финская АЭС "Олкилуото-3" прекратила работу из-за аварии на турбине

Расположенная на побережье Ботнического залива финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу. Причиной для прекращения выработки электроэнергии послужила авария на важном узле станции, сказано в заявлении компании-оператора объекта Teollisuuden Voima.

"Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке", — говорится в сообщении.

Оператор признался, что в настоящий момент не располагает информацией о сроках восстановления работоспособности атомной электростанции. Сейчас на объекте находятся специалисты, которые выясняют причины происшествия.

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Между тем Запорожская АЭС всё реже становится целью для ударов со стороны ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Однако противник продолжает запускать в небо над станцией свои разведывательные дроны.

Обложка ©

Flickr / Greenpeace Finland

Илья Пушкарев
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