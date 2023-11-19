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19 ноября, 19:56

"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче благодаря голу Лоськова

<p>"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче с участием экс-футболистов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/fclokomotiv/16690" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив" Москва</a></p>

"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче с участием экс-футболистов. Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

В Москве на "РЖД-арене" состоялся ретроматч между бывшими футболистами ЦСКА и "Локомотива". Со счётом 1:0 выиграли железнодорожники. Единственный гол забил Дмитрий Лоськов.

Дмитрий Лоськов забивает гол в ретроматче "Локомотива" и ЦСКА. Видео © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

Встреча была посвящена 21-летней годовщине "золотого матча" между командами. В 2002 году в чемпионате России оба клуба набрали одинаковое количество очков, победителя пришлось определять в дополнительной игре. "Локомотив" выиграл у армейцев с таким же счётом — 1:0. Автором гола тоже стал Лоськов. Главными тренерами были Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Дмитрий Сычёв забивает гол в "золотом матче" "Локомотива" и ЦСКА, 2002 год. Видео © Telegram / ФК "Локомотив" Москва

А ранее Лайф писал, что молодёжная сборная России по футболу проиграла на выезде товарищеский матч с минским "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии, финальный счёт 3:4.

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Лариса Сафронова
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