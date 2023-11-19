"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче благодаря голу Лоськова

В Москве на "РЖД-арене" состоялся ретроматч между бывшими футболистами ЦСКА и "Локомотива". Со счётом 1:0 выиграли железнодорожники. Единственный гол забил Дмитрий Лоськов.

Встреча была посвящена 21-летней годовщине "золотого матча" между командами. В 2002 году в чемпионате России оба клуба набрали одинаковое количество очков, победителя пришлось определять в дополнительной игре. "Локомотив" выиграл у армейцев с таким же счётом — 1:0. Автором гола тоже стал Лоськов. Главными тренерами были Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.