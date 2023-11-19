"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче благодаря голу Лоськова
"Локомотив" победил ЦСКА в ретроматче с участием экс-футболистов. Обложка © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
В Москве на "РЖД-арене" состоялся ретроматч между бывшими футболистами ЦСКА и "Локомотива". Со счётом 1:0 выиграли железнодорожники. Единственный гол забил Дмитрий Лоськов.
Дмитрий Лоськов забивает гол в ретроматче "Локомотива" и ЦСКА. Видео © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
Встреча была посвящена 21-летней годовщине "золотого матча" между командами. В 2002 году в чемпионате России оба клуба набрали одинаковое количество очков, победителя пришлось определять в дополнительной игре. "Локомотив" выиграл у армейцев с таким же счётом — 1:0. Автором гола тоже стал Лоськов. Главными тренерами были Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.
Дмитрий Сычёв забивает гол в "золотом матче" "Локомотива" и ЦСКА, 2002 год. Видео © Telegram / ФК "Локомотив" Москва
А ранее Лайф писал, что молодёжная сборная России по футболу проиграла на выезде товарищеский матч с минским "Динамо". Встреча прошла на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии, финальный счёт 3:4.