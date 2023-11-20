Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

В воскресенье, 19 ноября, на 97-м году жизни умерла Розалин Картер, жена экс-президента США Джимми Картера. Об этом сообщил Центр Картеров на своём сайте.

Бывшая первая леди была замужем за Джимми Картером, 39-м президентом Соединённых Штатов (1977–1981) и лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года, в течение 77 лет.

"Розалин была моим равноправным партнёром во всём, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые указания и подбадривала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", — цитирует центр 99-летнего экс-президента.