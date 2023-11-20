Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 21:24

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин скончалась в возрасте 96 лет

<p>Джимми и Розалин Картер, 1987 год. Обложка © Фотохроника ТАСС</p>

Джимми и Розалин Картер, 1987 год. Обложка © Фотохроника ТАСС

В воскресенье, 19 ноября, на 97-м году жизни умерла Розалин Картер, жена экс-президента США Джимми Картера. Об этом сообщил Центр Картеров на своём сайте.

Бывшая первая леди была замужем за Джимми Картером, 39-м президентом Соединённых Штатов (1977–1981) и лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года, в течение 77 лет.

Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году

Умер американский астронавт, командовавший первым облётом Луны в 1968 году

"Розалин была моим равноправным партнёром во всём, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые указания и подбадривала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", — цитирует центр 99-летнего экс-президента.

А ранее старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа, федеральный судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри, скончалась у себя дома в Нью-Йорке. Ей было 86 лет.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Утраты
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров