От Тутберидзе ушёл долгое время работавший с ней хореограф Алексей Железняков
Хореограф Алексей Железняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jelezo81
Группу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинул хореограф Алексей Железняков. Он работал со всеми известными ученицами спортивной наставницы.
"Ушёл я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает", — сказал Железняков в разговоре с "Матч ТВ".
Ранее двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что завершают профессиональную карьеру в фигурном катании. Ребята взяли серебро на Олимпиаде в 2018 году в командных соревнованиях, а также стали вторыми в парном катании на Играх в Пекине в прошлом году.