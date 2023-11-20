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19 ноября, 22:10

От Тутберидзе ушёл долгое время работавший с ней хореограф Алексей Железняков

<p>Хореограф Алексей Железняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jelezo81</p>

Хореограф Алексей Железняков. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jelezo81

Группу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинул хореограф Алексей Железняков. Он работал со всеми известными ученицами спортивной наставницы.

"Ушёл я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает", — сказал Железняков в разговоре с "Матч ТВ".

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Ранее двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что завершают профессиональную карьеру в фигурном катании. Ребята взяли серебро на Олимпиаде в 2018 году в командных соревнованиях, а также стали вторыми в парном катании на Играх в Пекине в прошлом году.

Лариса Сафронова
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