От Тутберидзе ушёл долгое время работавший с ней хореограф Алексей Железняков

Группу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе покинул хореограф Алексей Железняков. Он работал со всеми известными ученицами спортивной наставницы.

"Ушёл я сам. А работы у меня хватает, даже слишком хватает", — сказал Железняков в разговоре с "Матч ТВ".