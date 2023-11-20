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19 ноября, 22:28

TN: Оба кандидата в президенты Аргентины уверены в своей победе на выборах

В Аргентине завершились президентские выборы, оба кандидата — министр экономики Серхио Масса от правящей партии и депутат-либертарианец Хавьер Милей от оппозиции — считают себя победителями. Об этом сообщил телеканал TN.

Официальные результаты будут оглашены после 21:00 (03:00 мск). Команда Массы считает, что он незначительно оторвался от соперника. Команда Милея уверена в победе на несколько пунктов, при этом в первом туре голосования парламентарий уступил министру с отрывом около 7%.

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Ранее группа из пяти человек была задержана аргентинской полицией в рамках расследования угроз, адресованных семье кандидата в президенты Серхио Массы. Родных действующего главы Министерства экономики республики стали пугать расправой после слива в Сеть их личных данных и номеров.

Обложка ©

Unsplash / Nestor Barbitta

Лариса Сафронова
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