Выборы мэров и глав поселений в Молдавии чуть не сорвались из-за отключения света Центризбирком Молдавии сообщил о перебоях со светом на участках в ходе выборов 19 ноября, 08:12 Getty Images / Vitalie Plotnik / Anadolu Agency

В Молдавии из-за отключения электричества было временно остановлено голосование на избирательных участках сразу в нескольких посёлках. Об этом рассказала журналистам глава Центризбиркома страны Анжелика Караман, комментируя ход второго тура местных выборов по избранию мэров и глав поселений.

"К 7:00 [8:00 по Москве] были открыты все 609 участков для голосования в 273 населённых пунктах. Хочу отметить, что в сёлах Карпинены и Анены в Хынчештском районе в 7:00 прекратилась на 20 минут подача электричества. Временно процесс голосования был приостановлен", — пояснила она.

По её словам, проблему уже удалось решить, больше эксцессов пока не было. Караман добавила, что сегодня ожидается около 839 тысяч избирателей, около 700 тысяч бюллетеней распечатано на румынском языке и 190 тысяч — на русском. Она подчеркнула, что выборы признают состоявшимися при явке на участки как минимум 20% населения.

Авторы Татьяна Миссуми