Выборы мэров и глав поселений в Молдавии чуть не сорвались из-за отключения света
Центризбирком Молдавии сообщил о перебоях со светом на участках в ходе выборов
Getty Images / Vitalie Plotnik / Anadolu Agency
В Молдавии из-за отключения электричества было временно остановлено голосование на избирательных участках сразу в нескольких посёлках. Об этом рассказала журналистам глава Центризбиркома страны Анжелика Караман, комментируя ход второго тура местных выборов по избранию мэров и глав поселений.
"К 7:00 [8:00 по Москве] были открыты все 609 участков для голосования в 273 населённых пунктах. Хочу отметить, что в сёлах Карпинены и Анены в Хынчештском районе в 7:00 прекратилась на 20 минут подача электричества. Временно процесс голосования был приостановлен", — пояснила она.
По её словам, проблему уже удалось решить, больше эксцессов пока не было. Караман добавила, что сегодня ожидается около 839 тысяч избирателей, около 700 тысяч бюллетеней распечатано на румынском языке и 190 тысяч — на русском. Она подчеркнула, что выборы признают состоявшимися при явке на участки как минимум 20% населения.
Ранее сообщалось, что правящая в Молдавии партия ПДС проигрывает оппозиции местные выборы, которые прошли в стране 5 ноября. В Кремле заявили, что муниципальные выборы в Молдавии показали, что многие граждане этого государства хотят развития отношений с РФ.