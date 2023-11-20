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19 ноября, 23:58

Макрон указал Нетаньяху на слишком большое число погибших мирных жителей Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на слишком большие потери среди гражданского населения сектора Газа, связанные с продолжающейся военной операцией. О телефонном разговоре лидеров двух государств сообщается на сайте Елисейского дворца.

"Он (Макрон. — Прим. Лайфа) напомнил ему о необходимости отличать террористов от населения и обеспечивать эффективную защиту гражданских лиц. <..> Глава государства подтвердил важность установления немедленного гуманитарного перемирия, ведущего к прекращению огня", — сказано в коммюнике.

Французский лидер признал право Израиля на самооборону. Он сообщил о контактах с руководством Ливана и о просьбе к властям Ирана и "аффилированным с ними силам, включая "Хезболлу", не вмешиваться в военные действия. Также в разговоре был затронут вопрос освобождения заложников.

В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля выросло до 13 тысяч

В Газе заявили, что число погибших от атак Израиля выросло до 13 тысяч

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары армии Израиля по сектору Газа "не имеют оправдания" и нелегитимны. Он полагает, что в текущей ситуации нужно сначала объявить гуманитарные паузы, а затем добиться прекращения огня, чтобы защитить мирных граждан, "которые не имеют отношения к террористам".

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Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Emmanuel Macron

Лариса Сафронова
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