Супруги Байден соболезнуют по поводу смерти экс первой леди США Розалин Картер
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл. Обложка © AP / TASS / Manuel Balce Ceneta
Джо и Джилл Байден выразили соболезнования семье Картер в связи с кончиной жены экс-президента США Розалин, с которой их связывали четыре десятилетия дружбы. Супруги признаются, что "всегда ощущали надежду, теплоту и оптимизм" бывшей первой леди.
"От имени нашей благодарной нации мы выражаем любовь президенту Картеру, всей семье Картер и огромному числу людей в нашей стране и во всём мире, чья жизнь стала лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер. Да благословит Бог нашего дорогого друга. Да благословит Бог великого американца", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 ноября, на 97-м году жизни умерла Розалин Картер, жена экс-президента США Джимми Картера. Супруги были вместе в течение 77 лет.