Супруги Байден соболезнуют по поводу смерти экс первой леди США Розалин Картер

Джо и Джилл Байден выразили соболезнования семье Картер в связи с кончиной жены экс-президента США Розалин, с которой их связывали четыре десятилетия дружбы. Супруги признаются, что "всегда ощущали надежду, теплоту и оптимизм" бывшей первой леди.

"От имени нашей благодарной нации мы выражаем любовь президенту Картеру, всей семье Картер и огромному числу людей в нашей стране и во всём мире, чья жизнь стала лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер. Да благословит Бог нашего дорогого друга. Да благословит Бог великого американца", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.