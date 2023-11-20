Забайкальский СК проверит видео с избиением двух школьников старшеклассниками

Следователи в Забайкальском крае проверят инцидент с избиением двух младшеклассников взрослыми школьниками на почве национальной ненависти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным регионального Следкома, о случившемся стало известно из соцсетей, где появилось видео с поступком подростков. А 19 ноября мама одного из пострадавших обратилась в полицию.

"Появились данные о том, что в посёлке Могойтуй учащиеся старших классов избивают младших школьников, оскорбляют их по национальному признаку. По данному факту руководитель СУ СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный назначил проведение доследственной проверки", — заявили в ведомстве.

На опубликованных в Сети кадрах, которые записали сами нападавшие, двух мальчиков оскорбляют и принуждают к действиям сексуального характера из-за их межрасовой дружбы. После этого агрессивные подростки несколько раз ударили ребят подручными предметами.