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20 ноября, 02:54

Британская атомная подлодка чудом избежала катастрофы в Атлантическом океане

The Sun: Британская атомная подлодка могла затонуть в Атлантическом океане

В Атлантическом океане чуть не утонула атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.

Судно было построено несколько десятилетий назад. На борту находились 140 человек и ракеты Судного дня Trident II. Экипаж должен был патрулировать океан, и тут из строя вышел глубиномер. Издание отмечает, что катастрофа повлекла бы за собой сложную спасательную операцию. Ситуацию спасла внимательность инженеров.

"Контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так", — сообщил источник газеты.

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Ранее Лайф писал, что в Великобритании атомная подводная лодка, которая готовилась для боевых действий против России, уже год ожидает ремонта. Речь идёт о подлодке HMS Audacious — для неё не нашлось свободного места ни в одном из доков, поэтому сейчас судно просто брошено рядом с субмаринами, которые давно пришли в негодность и полностью прогнили.

Обложка ©

thesun.co.uk

Лариса Сафронова
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