Британская атомная подлодка чудом избежала катастрофы в Атлантическом океане

В Атлантическом океане чуть не утонула атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.

Судно было построено несколько десятилетий назад. На борту находились 140 человек и ракеты Судного дня Trident II. Экипаж должен был патрулировать океан, и тут из строя вышел глубиномер. Издание отмечает, что катастрофа повлекла бы за собой сложную спасательную операцию. Ситуацию спасла внимательность инженеров.

"Контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так", — сообщил источник газеты.