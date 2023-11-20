Британская атомная подлодка чудом избежала катастрофы в Атлантическом океане
The Sun: Британская атомная подлодка могла затонуть в Атлантическом океане
В Атлантическом океане чуть не утонула атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании. Об этом сообщила газета The Sun.
Судно было построено несколько десятилетий назад. На борту находились 140 человек и ракеты Судного дня Trident II. Экипаж должен был патрулировать океан, и тут из строя вышел глубиномер. Издание отмечает, что катастрофа повлекла бы за собой сложную спасательную операцию. Ситуацию спасла внимательность инженеров.
"Контролировать глубину подводной лодки не входит в обязанности инженеров, но они увидели, насколько глубоко она находится, и поняли, что что-то не так", — сообщил источник газеты.
Ранее Лайф писал, что в Великобритании атомная подводная лодка, которая готовилась для боевых действий против России, уже год ожидает ремонта. Речь идёт о подлодке HMS Audacious — для неё не нашлось свободного места ни в одном из доков, поэтому сейчас судно просто брошено рядом с субмаринами, которые давно пришли в негодность и полностью прогнили.