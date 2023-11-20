В США признали никчёмность американских "суперснарядов" из-за одной разработки России
Forbes: Система "Поле-21" ВС РФ дезориентирует американские снаряды на Украине
Высокоточные американские 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur потерпели полный провал на Украине из-за российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Небо-21". Система дезориентирует боеприпас и не позволяет ему попасть в цель, пожаловался сотрудник Военной академии США "Вест-Пойнт" (USMA) Викрам Миттал в материале для Forbes.
"Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — отметил доцент кафедры системной инженерии USMA.
Также Миттал похвалил Российскую армию за успешное применение барражирующих беспилотников "Ланцет". ВСУ неспособны эффективно противостоять этой угрозе, так как БПЛА обладают непредсказуемой траекторией полёта, признал он.
На фоне провального контрнаступа и снижения уровня поддержки Киев также столкнулся с дефицитом боеприпасов. Впрочем, вместо экономии снарядов ВСУ выпускают их по жилым домам на освобождённых территориях.
Flickr / Official U.S. Navy Page