Высокоточные американские 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur потерпели полный провал на Украине из-за российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Небо-21". Система дезориентирует боеприпас и не позволяет ему попасть в цель, пожаловался сотрудник Военной академии США "Вест-Пойнт" (USMA) Викрам Миттал в материале для Forbes.

"Поле-21" глушит GPS-сигналы, необходимые для запускаемых украинцами снарядов Excalibur. В результате снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель", — отметил доцент кафедры системной инженерии USMA.