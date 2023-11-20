Умер бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев

На 80-м году жизни скончался Аман Гумирович Тулеев, один из самых известных губернаторов России. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год.

"Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжёлое время, когда шахтёры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", — написал в телеграм-канале действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Амангельды Молдагазыевич Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас Туркменбаши, Туркменистан). Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию общественных наук при ЦК КПСС. На последний губернаторский срок был избран в 2015 году. После пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибло 64 человека, ушёл в отставку по собственному желанию. После этого работал в парламенте Кузбасса, затем возглавил им же созданный Кузбасский региональный институт развития профессионального образования. Заслужил славу народного губернатора, думающего об интересах людей.