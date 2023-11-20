Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 04:03

Умер бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев

В возрасте 79 лет ушёл из жизни экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев

<p>Аман Тулеев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tsivilev_kuzbass/7617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Цивилёв. Кузбасс"</a></p>

Аман Тулеев. Обложка © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

На 80-м году жизни скончался Аман Гумирович Тулеев, один из самых известных губернаторов России. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год.

"Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжёлое время, когда шахтёры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", — написал в телеграм-канале действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Скончался младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Амангельды Молдагазыевич Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске (сейчас Туркменбаши, Туркменистан). Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и Академию общественных наук при ЦК КПСС. На последний губернаторский срок был избран в 2015 году. После пожара в ТЦ "Зимняя вишня", где погибло 64 человека, ушёл в отставку по собственному желанию. После этого работал в парламенте Кузбасса, затем возглавил им же созданный Кузбасский региональный институт развития профессионального образования. Заслужил славу народного губернатора, думающего об интересах людей.

А ранее Лайф писал, что в воскресенье, 19 ноября, на 97-м году жизни умерла Розалин Картер, жена экс-президента США Джимми Картера. Супруги прожили вместе 77 лет.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Аман Тулеев
  • Утраты
  • Региональные власти
  • Политика
  • Общество
  • Кемеровская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров