Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил "Зенит" с чемпионством
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти призвал разделять спорт и политику
Лучано Спаллетти. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Главный тренер сборной Италии и "Наполи" Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского спортивного журналиста, почему он поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) ранее в этом году. Итальянец, напомним, тренировал сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год.
Журналист спросил у наставника, правильно ли было поздравлять российских игроков с учётом проведения спецоперации на территории Украины. Спаллетти же отметил, что в "Зените" до сих пор много футболистов, которых он тренировал, в частности наставник петербуржцев Сергей Семак. Итальянец также обратил внимание на то, что сине-бело-голубые в своё время поздравили "Наполи" с победой в чемпионате Италии, поэтому он и решил ответить взаимностью.
"Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен", — приводит слова 64-летнего Спаллетти Football Italia.
Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" (3:2) и досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне 2022/23. Таким образом сине-бело-голубые завоевали своё пятое подряд чемпионство, а в целом на счету петербургского клуба девять побед.