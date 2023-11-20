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20 ноября, 06:41

Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил "Зенит" с чемпионством

Экс-тренер "Зенита" Спаллетти призвал разделять спорт и политику

<p>Лучано Спаллетти. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?trackcode=8f510eefIo6UqHo4x7o4d8ZARBkgeJe1Aq30uPfTel5lwrL6lO4&ysclid=lp6ikruaw345369892&z=photo-16824047_457363969/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Лучано Спаллетти. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Главный тренер сборной Италии и "Наполи" Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского спортивного журналиста, почему он поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) ранее в этом году. Итальянец, напомним, тренировал сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год.

Журналист спросил у наставника, правильно ли было поздравлять российских игроков с учётом проведения спецоперации на территории Украины. Спаллетти же отметил, что в "Зените" до сих пор много футболистов, которых он тренировал, в частности наставник петербуржцев Сергей Семак. Итальянец также обратил внимание на то, что сине-бело-голубые в своё время поздравили "Наполи" с победой в чемпионате Италии, поэтому он и решил ответить взаимностью.

"Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен", — приводит слова 64-летнего Спаллетти Football Italia.

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" (3:2) и досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне 2022/23. Таким образом сине-бело-голубые завоевали своё пятое подряд чемпионство, а в целом на счету петербургского клуба девять побед.

Наталья Исакова
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