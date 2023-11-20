Спаллетти объяснил украинскому журналисту, почему поздравил "Зенит" с чемпионством

Главный тренер сборной Италии и "Наполи" Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского спортивного журналиста, почему он поздравил петербургский "Зенит" с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) ранее в этом году. Итальянец, напомним, тренировал сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год.

Журналист спросил у наставника, правильно ли было поздравлять российских игроков с учётом проведения спецоперации на территории Украины. Спаллетти же отметил, что в "Зените" до сих пор много футболистов, которых он тренировал, в частности наставник петербуржцев Сергей Семак. Итальянец также обратил внимание на то, что сине-бело-голубые в своё время поздравили "Наполи" с победой в чемпионате Италии, поэтому он и решил ответить взаимностью.

"Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен", — приводит слова 64-летнего Спаллетти Football Italia.